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هاميلتون أول المنطلقين في جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد

الرياضة

هاميلتون أول المنطلقين في جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد
Reuters
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سينطلق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات، من المركز الأول في جائزة بلجيكا الكبرى المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تصدره التجارب الرسمية.

وهي المرة الخامسة هذا الموسم والـ93 في مسيرته الاحترافية التي ينطلق فيها هاميلتون من المركز الأول في بطولة العالم للفورمولا واحد.

وحقق هاميلتون اليوم السبت أسرع لفة بزمن قدره دقيقة واحدة و 41.252 ثانية، أمام زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا بدقيقة واحدة و41.763 ثانية.

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وتفوق سائقا مرسيدس على سائقي، ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن (1:41.778 دقيقة)، ورينو الأسترالي دانيال ريكياردو (1:42.061 دقيقة).

وأهدى هاميلتون، الساعي إلى لقبه الأول ولفريقه في بلجيكا منذ عام 2017 والرابع في مسيرته الاحترافية بعد عامي 2010 و2015، جائزة المركز الأول في التجارب الرسمية إلى الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، نجم فيلم "بلاك بانثر" الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا والذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ43 عاما بعد معركة ضد سرطان القولون خاضها لأربع سنوات.

المصدر: أ ف ب

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