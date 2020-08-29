بعد إلغائها هذا العام.. ليفاندوفسكي يتوج نفسه بالكرة الذهبية (فيديو وصور)

قال اللاعب البولندي ومهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني روبيرت ليفاندوفسكي البالغ 32 عاما، إنه الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2020.

وأكد ليفاندوفسكي في حوار مع شبكة "Onet Sport" البولندية: "أنا!، فزت بكل شيء ممكن، وأصبحت الهداف الأول في جميع المسابقات".

🗣 Lewandowski: "I'd give the Ballon d'Or to myself. We've won everything there was to win and I was the top scorer in every competition. Any other player in my position would receive it".



🔁 if you agree

❤️ if you don’t #Lewandowskipic.twitter.com/ztP66lv4jO — 352 (@352football352) August 29, 2020

وأضاف: "أعتقد أن اللاعب الذي يمكنه فعل ذلك سيفوز بالكرة الذهبية". وتابع: "لكن هذه الجوائز لا تشكل هاجسا بالنسبة لي، أنا على دراية بأولوياتي، تركيزي كان منصبا على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وليس أي جائزة شخصية محتملة".

Lewandowski thinks he would've deserved the Ballon d'Or this year 🗣️ pic.twitter.com/BUk4TtItiC — B/R Football (@brfootball) August 29, 2020

وأضاف: "دوري أبطال أوروبا حلم لكل لاعب، أمضيت مسيرتي كلها وأنا أؤمن بقدرتي على تحقيق هذا اللقب. عندما حققت دوري أبطال أوروبا كنت سعيدا كالطفل، ظهرت عواطفي بطريقة طبيعية وعفوية، لم أستطع السيطرة على نفسي، لقد كان رد فعل رجل سعيد بما حققه".

Robert #Lewandowski had tears in his eyes during an interview for Polish TV when he dedicated #UCL title to his family and his deceased father. pic.twitter.com/lnDraAXNTD — Footie_F@n (@footie_fan__) August 23, 2020

وقررت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، تعليق الجائزة لهذا العام، بسبب جائحة كورونا.

🔴 55 goals

🔴 10 assists

🏆 Champions League

🏆 Bundesliga

🏆 German Cup



Phenomenal Lewandowski. #UCLfinalpic.twitter.com/YjhA0XOtrj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2020

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وشارك ليفاندوفسكي هذا الموسم في 47 مباراة مع بايرن ميونيخ، نجح خلالها في تسجيل 55 هدفا وقام بعشرة تمريرات حاسمة.

وبات المهاجم البولندي أول لاعب في التاريخ ينجح في التتويج بالثلاثية التي تجمع بين بطولتي الدوري والكأس المحليتين ودوري أبطال أوروبا، مع التتويج بلقب الهداف في كل منهم.

المصدر: وكالات