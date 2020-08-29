 
مباشر

بعد إلغائها هذا العام.. ليفاندوفسكي يتوج نفسه بالكرة الذهبية (فيديو وصور)

الرياضة

بعد إلغائها هذا العام.. ليفاندوفسكي يتوج نفسه بالكرة الذهبية (فيديو وصور)
Globallookpress Panoramic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omja

قال اللاعب البولندي ومهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني روبيرت ليفاندوفسكي البالغ 32 عاما، إنه الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2020.

وأكد ليفاندوفسكي في حوار مع شبكة "Onet Sport" البولندية: "أنا!، فزت بكل شيء ممكن، وأصبحت الهداف الأول في جميع المسابقات".

وأضاف: "أعتقد أن اللاعب الذي يمكنه فعل ذلك سيفوز بالكرة الذهبية". وتابع: "لكن هذه الجوائز لا تشكل هاجسا بالنسبة لي، أنا على دراية بأولوياتي، تركيزي كان منصبا على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وليس أي جائزة شخصية محتملة".

وأضاف: "دوري أبطال أوروبا حلم لكل لاعب، أمضيت مسيرتي كلها وأنا أؤمن بقدرتي على تحقيق هذا اللقب. عندما حققت دوري أبطال أوروبا كنت سعيدا كالطفل، ظهرت عواطفي بطريقة طبيعية وعفوية، لم أستطع السيطرة على نفسي، لقد كان رد فعل رجل سعيد بما حققه".

وقررت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، تعليق الجائزة لهذا العام، بسبب جائحة كورونا.

إقرأ المزيد
شاهد.. بايرن ميونخ يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بلقب دوري الأبطال 2020
شاهد.. بايرن ميونخ يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بلقب دوري الأبطال 2020

وشارك ليفاندوفسكي هذا الموسم في 47 مباراة مع بايرن ميونيخ، نجح خلالها في تسجيل 55 هدفا وقام بعشرة تمريرات حاسمة.

وبات المهاجم البولندي أول لاعب في التاريخ ينجح في التتويج بالثلاثية التي تجمع بين بطولتي الدوري والكأس المحليتين ودوري أبطال أوروبا، مع التتويج بلقب الهداف في كل منهم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا