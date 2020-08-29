رسميا.. ليدز يونايتد يعلن ضم مورينو بصفقة قياسية

أعلن نادي ليدز يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، اليوم السبت، ضم المهاجم الإسباني، من أصول برازيلية، رودريغو مورينو قادما من فالنسيا الإسباني.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

وذكر ليدز في بيان رسمي، أن المهاجم الدولي البالغ 29 عاما وقع على عقد يمتد حتى 2024، في إطار صفقة "قياسية" للنادي.

💬 "This is a new step in my career and I want to help the team achieve the goals of the season" — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

وارتدى مورينو قميص ناديه الجديد، وأعرب عن سعادته ورغبته في بدء تحد جديد في مسيرته والمساهمة في تحقيق أهداف ليدز يونايتد في الموسم المقبل.

💬 "I'm very excited to join. As soon as I spoke with Victor, I knew I wanted this challenge with #LUFC." pic.twitter.com/TY73Qfaa2f — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

وفي أول تصريحاته عقب إتمام الصفقة، أوضح أن عملية التفاوض استمرت أسبوعين، مشيرا إلى أنه كان من المعلوم أن فالنسيا يعاني من مشكلات، جراء عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا.

Valencia CF and Leeds United FC have completed the documentation to definitively confirm the transfer of Rodrigo Moreno. Good luck in England! pic.twitter.com/kzskhgs6PV — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf_en) August 29, 2020

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من جهة أخرى، أعرب فالنسيا في بيان رسمي عن "امتنانه الكبير للاعب على تفانيه ومجهوده، على مدار المواسم الستة الماضية".

وأبرز النادي الإسباني أن مورينو شارك مع "الخفافيش" في "220 مباراة، وسجل 59 هدفا، وساهم في تتويج الفريق بكأس الملك"، متمنيا له "الأفضل في المرحلة الجديدة بمسيرته الرياضية في ليدز".

وكشفت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 40 مليون يورو.

ويعاني فالنسيا من ضائقة مالية كبيرة، إثر جائحة كورونا، وهو ما دفع إدارته لبيع العديد من النجوم، أبرزهم القائد داني باريخو الذي رحل إلى فياريال.

المصدر: وكالات