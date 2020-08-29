الجزائري عوار يتعرقل أمر التحاقه بالمنتخب الفرنسي بعد إعلان إصابته

أعلن نادي ليون عن إصابة لاعب الوسط الجزائري حسام عوار بفيروس كورونا المستجد، ولم يشارك بالتالي في مباراة فريقه ضد ديجون في الدوري الفرنسي مساء الجمعة والتي فاز بها 4-1.

وأصدر النادي الفرنسي بيانا، قال فيه: "حسام عوار هو اللاعب الوحيد من التشكيلة التي جاءت نتيجته إيجابية، منذ معرفته بنتيجة الفحص قام عوار بعزل نفسه حيث سيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوما علما بأنه لا يعاني من أي أعراض".

وأكد ليون أن عوار أصيب بوباء كوفيد-19 خارج أسوار النادي.

🚨 Houssem Aouar a été testé positif au coronavirus. Le milieu ne pourra pas prendre part à la rentrée de l'OL en Ligue 1 contre Dijon ce soir. Sa participation au rassemblement des Bleus semble aussi plus que compromise — RMC Sport (@RMCsport) August 28, 2020

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وتأتي هذه الضربة القوية للاعب البالغ 22 عاما بعد يوم واحد من استدعائه إلى صفوف منتخب فرنسا للمرة الأولى في مسيرته من قبل مدرب الديوك ديدييه ديشان.

ويعد عوار، ثالث عنصر يتم استبعاده من قائمة منتخب "الديوك" بسبب كورونا، بعد كل من بول بوغبا وتونغاي ندومبيلي للسبب ذاته.

وتلتقي فرنسا مع السويد وكرواتيا في 5 و8 سبتمبر المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: twitter\RMCsport