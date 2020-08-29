صلاح: "اتهموني بالجنون بسبب لقب الدوري الإنجليزي"

تحدث محمد صلاح، خلال فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية B.B.C عن نجاح ناديه بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لأول مرة منذ 30 عاما.

وقال صلاح: "قلت دائما منذ مقابلتي الأولى مع النادي، إنني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.. كانوا يقولون إنني مجنون، لكننا فعلنا ذلك".



وأضاف: "في بداية الموسم، تريد الفوز وتحقيق شيء للنادي، وكان الهدف الرئيسي هو الدوري الإنجليزي".



وتابع: "عندما تهزم مانشستر سيتي فإن هذا يمنحك مزيدا من الثقة، لأنهم كانوا الأبطال، كما أنني كنت متحمسا بعد الهدف ضد مانشستر يونايتد، وكان رد فعل الجماهير مجنونا.. لقد كان أمرا مميزا للجميع".

Mohamed Salah admits Liverpool 'panic' over Premier League claims https://t.co/m0mZIx55K4pic.twitter.com/7wCOBIR96r — Ahmad Hafizol Ramly (@madzolly) August 29, 2020

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وتحدث "الفرعون "عن حالة الذعر التي أنتابت نادي ليفربول، عندما تردد حديث أن الدوري كان سيلغى عقب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووصف صلاح الأمر: "كان الناس يقولون إن الدوري سيلغى، ولا يمكن اللعب بعد الآن.. هذا صنع توترا، وربما بدأ الجميع داخل النادي يشعرون بالذعر.. لكني كنت في المنزل مع العائلة، ولم أمر بهذه التجربة من قبل، لذلك كنت أستمتع بها".

وأكمل: "كان من الصعب أيضا الاعتقاد أنه سيتم إلغاء الدوري، بعد هذا الموسم الطويل".

وساهم صلاح بشكل كبير في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بتسجيله 19 هدفا.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول كان قد حسم لقب بطل "البريميرليغ" لصالحه، قبل 7 جولات من نهاية الدوري، ليتوج "الريدز" بلقبه التاسع عشر في تاريخه.

المصدر: "وكالات"