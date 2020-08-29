وفاة مدرب فيدور إميليانينكو بسبب مضاعفات فيروس كورونا
توفي فلاديمير فورونوف، مدرب البطل الروسي فيدور إميليانينكو في رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA، صباح السبت إثر مضاعفات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ونعى إميليانينكو عبر حسابه على "إنستغرام" مدربه الذي وافته المنية عن عمر ناهز 55 عاما.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن فورونوف الذي كان يعاني سابقا من مشاكل في القلب، ظل في العناية المركز لعدة أيام قبل وفاته.
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Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. ⠀ С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни. ⠀ Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни. ⠀ Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.
وكان فورونوف مدربا في الجودو والسامبو، وعمل في السنوات الأخيرة كمدير مدرسة.
وتولى فورنوف تدريب إميليانينكو منذ عام 1986 عندما كان عمره 10 سنوات، وعمل معه طوال مشواره المهني في السامبو والجودو والفنون القتالية المختلطة.
ونال فورونوف عدة جوائز وكرم كأفضل مدرب في روسيا عام 2014 في "كومبات سامبو" Combat Sambo.
المصدر: "تاس"