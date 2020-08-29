إصابة 4 لاعبين بكورونا تفرض على روما تأجيل العودة للتدريبات

أرجأ نادي روما الإيطالي لكرة القدم الحصة التدريبية الأولى استعدادا للموسم الجديد الجمعة، بعد إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت الصحافة المحلية.

وكشف المهاجم الإسباني كارليس بيريز عن إصابته الخميس، بعد أن أعلن حارس المرمى البديل أنتونيو ميرانتي إصابته الأسبوع الفائت.

كما أعلن الظهير الأيسر البرازيلي برونو بيريش الجمعة عبر حسابه على "إنستغرام" أنه "للأسف كان فحصه إيجابيا" بـ"كوفيد-19" رغم أنه لا يعاني من أي أعراض.

وأشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" وقناة "سكاي سبورت" إلى أن اللاعب الرابع المصاب هو الهولندي جاستن كلويفرت، بعد أن عاد من العطلة في بلاده من جزيرة إيبيزا الإسبانية السياحية.

وأفادت تقارير صحفية بأن روما أرجأ عودته إلى التمارين استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 19 سبتمبر، يوما واحدا حيث سيقوم بفحوصات الكشف عن الفيروس السبت.

Roma postpone training after four players positive for coronavirus https://t.co/aDsO9pZCVG — TOI Sports News (@TOISportsNews) August 29, 2020

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وأعلن عدد من الأندية الأخرى عن حالات إيجابية بعد عودة اللاعبين والمدربين من العطلة.

إذ كشف بولونيا إصابة مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بالفيروس وهو الذي يتعالج من سرطان الدم منذ العام الفائت ويخضع للعزل المنزلي.

كما أعلن كالياري عن إصابة كل من الكرواتي فيليب براداريتش، لوكا كيبيتيلي، البرتو تشيري والبلغاري كيريل ديسبودوف بالفيروس.

فيما كشف ساسوولو عن إصابة مهاجمه العاجي جيريمي بوغا، ونابولي عن إصابة مهاجمه أندريا بيتانيا، فيما لم يكشف تورينو عن اسمي لاعبين مصابين في صفوفه، على غرار العائد إلى الدرجة الأولى بنيفينتو الذي أعلن عن حالة إيجابية واحدة.

المصدر: "أ ف ب"