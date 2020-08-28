بعد استبعاد دروغبا.. "الفيفا" يطالب اتحاد ساحل العاج لكرة القدم بتعليق انتخاباته الرئاسية

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلى اتحاد ساحل العاج للعبة رسالة دعاه فيها إلى إلغاء انتخاباته الرئاسية بعدما رفض الأخير ترشيح المهاجم السابق ديدييه دروغبا لمنصب الرئاسة.

ورفضت اللجنة الانتخابية في الاتحاد العاجي أمس الخميس ترشيح دروغبا للرئاسة، معتبرة أن الهداف السابق يفتقد لأهلية الترشح، إذ لم يحصل سوى على ترشيح ناديين من الدرجة الأولى، فيما يحتاج إلى ثلاثة على الأقل.

وجاء في الرسالة التي أرسلها "الفيفا" إلى الاتحاد العاجي أمس: "نطلب تعليق كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية حتى إشعار آخر".

Didier Drogba has been handed a lifeline in his bid to become the next Ivory Coast 🇨🇮 Football Federation president.



FIFA have suspended the electoral process in the West African nation until further notice.



Cc @UsherKomugisha#SilverSports



pic.twitter.com/yAc3yBvE1x — OKYERE KWAME TAWIAH 🇬🇭🦅 (@okt_ranking) August 28, 2020

وقال الفريق الانتخابي الخاص بمهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق إنه كان يتوقع هذا القرار من الاتحاد العاجي.

وتضمن ملف دروغبا ثلاثة أندية، بينها أفريكا سبور الشهير، لكن الأخير لم يُعتمد بسبب توقيع الترشيح من قبل نائب رئيس النادي وليس رئيسه الداعم لرئيس الرابطة سوري دياباتيه (الذي نال دعم ستة أندية من الدرجة الأولى).

وأشار دروغبا في ملفه إلى دعم رابطة الحكام، لكن في هذه الحالة أيضا، كان الترشيح من شخص "ليس لديه القدرة على إلزام رابطة الحكام قانونا"، بحسب اللجنة الانتخابية.

ولدى دروغبا مهلة خمسة أيام للجوء إلى لجنة الاستئناف.

وكان القائد السابق لمنتخب "الفيلة" قد تلقى صفعة في منتصف يوليو الماضي عندما رفضت رابطة اللاعبين العاجيين تأييده.

وبالإضافة إلى دروغبا البالغ 42 عاما، ترشح إدريس ديالو، نائب الرئيس السابق في الاتحاد والمدعوم من رابطة اللاعبين ونجوم سابقين على غرار سيريل دومورو وبونافنتور كالو، ونائب الرئيس الحالي ورئيس رابطة الدوري سوري دياباتيه المدعوم من اللاعبين السابقين ديدييه زوكورا ويوسف فوفانا وعبدولاي تراوري.

يذكر أن دروغبا اعتزل كرة القدم عام 2018 بعد أن صال وجال في العديد من الدوريات العالمية، وكانت أبرز تجاربه مع تشيلسي الإنجليزي الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، ولقب "البريميرليغ" 4 مرات.

واختير دروغبا أفضل لاعب في القارة السمراء مرتين عامي 2006 و2009.

المصدر: أ ف ب