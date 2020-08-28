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استئناف دوري السلة الأمريكي NBA بعد احتجاجات بقيادة اللاعبين

الرياضة

استئناف دوري السلة الأمريكي NBA بعد احتجاجات بقيادة اللاعبين
AFP JEENAH MOON
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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA واتحاد اللاعبين، أن اللاعبين الذين قاطعوا المباريات احتجاجا على الظلم العنصري ووحشية الشرطة وافقوا على استئناف الأدوار الإقصائية.

ويضع القرار حدا لثلاثة أيام من توقف المباريات كجزء من احتجاج يقوده اللاعبون وأشعله إطلاق رجل شرطة أبيض النار على جاكوب بليك، وهو رجل أسود، في كينوشا بولاية ويسكونسن وأدى لإلغاء مباريات في رياضات أخرى أيضا.

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وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد يوم من المناقشات بين اللاعبين والمدربين ومديري الفرق بشأن الخطوات المقبلة ضمن الجهود الجماعية لدعم العدالة الاجتماعية والمساواة.

ويشمل الاتفاق تشكيل دوري المحترفين واللاعبين لإئتلاف للعدالة الاجتماعية يركز على قضايا عديدة مثل زيادة المشاركة في التصويت وتعزيز المشاركة المدنية وإصلاح نظام العدالة الجنائية.

وستنسق الفرق التي تملك وتتحكم في استادات مع المسؤولين المحليين لتحويلها إلى مقار انتخابية خلال انتخابات الرئاسة هذا العام لتوفير خيار آمن للتصويت في المناطق غير المحصنة من فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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