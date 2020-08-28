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إقالة رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا"

الرياضة

إقالة رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات
Sputnik
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أعلنت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا"، حجب الثقة عن رئيسها يوري غانوس بعد تصويت جرى خلال الاجتماع العام لأعضاء الوكالة اليوم الجمعة.

وأيد إقالة غانوس 6 أعضاء فيما عارض الإقالة عضو واحد.

وتأتي الإقالة بعد تقرير لهيئة الرقابة في "روسادا" يتهم غانوس بمخالفات وانتهاكات كبيرة للأنشطة المالية.

وسيتولى محامي "روسادا"، ميخائيل بوخانوف، الرئاسة المؤقتة للوكالة حتى انتخاب رئيس جديد.

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وقال رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، تعقيبا على إقالة غانوس: "نحن واثقون من أن الأنشطة التشغيلية لروسادا ستبقى مستقلة. سيتم انتخاب رئيس جديد للوكالة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر".

المصدر: rsport.ria.ru

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