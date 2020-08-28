في عيد ميلاده الـ31.. بوتاس الأسرع بجولة التجارب الأولى لسباق بلجيكا للفورومولا واحد

أحرز الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس اليوم الجمعة في عيد مولده الـ31، أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة بلجيكا، الجولة السابعة من بطولة العالم فورمولا واحد.

وعلى مضمار حلبة "سبا فرانكورشان" سجل بوتاس الزمن الأسرع وهو دقيقة واحدة و44.493 ثانية متفوقا بفارق 0.069 ثانية على زميله في الفريق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات ومتصدر الترتيب العام.

واحتل سائق رد بول الهولندي ماكس فرستابن المركز الثالث بفارق 0.081 ثانية عن صاحب الصدارة.

وبكل جدارة ينفرد هاميلتون الذي فاز بأربعة من أول ستة سباقات في الموسم بصدارة الترتيب العام لقائمة السائقين متفوقا بفارق 37 نقطة على فرستابن الثاني.

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ويحتل بوتاس الذي فاز بالسباق الافتتاحي للموسم في حلبة رد بول النمساوية في يوليو الماضي المركز الثالث في قائمة السائقين متخلفا بفارق 43 نقطة عن زميله هاميلتون.

المصدر: رويترز