في عيد ميلاده الـ31.. بوتاس الأسرع بجولة التجارب الأولى لسباق بلجيكا للفورومولا واحد
أحرز الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس اليوم الجمعة في عيد مولده الـ31، أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة بلجيكا، الجولة السابعة من بطولة العالم فورمولا واحد.
وعلى مضمار حلبة "سبا فرانكورشان" سجل بوتاس الزمن الأسرع وهو دقيقة واحدة و44.493 ثانية متفوقا بفارق 0.069 ثانية على زميله في الفريق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات ومتصدر الترتيب العام.
واحتل سائق رد بول الهولندي ماكس فرستابن المركز الثالث بفارق 0.081 ثانية عن صاحب الصدارة.
Mercedes ahead, but not by much 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1pic.twitter.com/J22Yq7i8hb— Formula 1 (@F1) August 28, 2020
وبكل جدارة ينفرد هاميلتون الذي فاز بأربعة من أول ستة سباقات في الموسم بصدارة الترتيب العام لقائمة السائقين متفوقا بفارق 37 نقطة على فرستابن الثاني.
FP1 REPORT: Bottas leads the way#BelgianGP 🇧🇪 #F1https://t.co/j4J4MQ92pF— Formula 1 (@F1) August 28, 2020
ويحتل بوتاس الذي فاز بالسباق الافتتاحي للموسم في حلبة رد بول النمساوية في يوليو الماضي المركز الثالث في قائمة السائقين متخلفا بفارق 43 نقطة عن زميله هاميلتون.
المصدر: رويترز