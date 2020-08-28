في مثل هذا اليوم قبل 15 عاما فاز "الإمبراطور الروسي الأخير" بأقوى نزال بالعقد الأول من القرن الـ21

أقيم في مثل هذا اليوم من عام 2015 أقوى نزال للفنون القتالية المختلطة ММА في العقد الأول من القرن الـ21، والذي جمع البطل الروسي فيودور يمليانينكو ومنافسه الكرواتي ميركو فيليبوفيتش.

وجرى النزال الذي تمتع بالإثارة والندية ضمن بطولة PRIDE للفنون القتالية المختلطة ММА في مدينة سايتاما اليابانية أمام قرابة 50 ألف متفرج، وحسمه البطل الروسي يمليانينكو الملقب بـ"الإمبراطور الروسي الأخير" بإجماع الحكام.

وحظي النزال باهتمام إعلامي عالمي نظرا لشهرة المقاتلين الكبيرة في ذلك الحين وقوتهما البدنية الهائلة.

ووصل المقاتل الكرواتي قبل شهر إلى اليابان للاستعداد للنزال، فيما وصل يمليانينكو قبل أربعة أيام فقط، وأعلن حينها فريق البطل الروسي أن 4 أيام كافية للتأقلم مع المناخ.

وتم اختيار النزال بين يمليانينكو وفيليبوفيتش أقوى نزال في العقد الأول من القرن الـ21 حسب العديد من منظمات الـММА.

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يذكر أن يمليانينكو البالغ حاليا 43 عاما فاز في 39 نزالا خلال مسيرته الاحترافية كان آخرها في الـ28 من ديسمبر العام الماضي عندما تغلب على الأمريكي كوينتون جاكسون بالضربة القاضية، خلال نزالهما ضمن منافسات دورة "Bellator"، فيما خسر في 6 مناسبات.

المصدر: RT