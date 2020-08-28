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حارس ميلان المخضرم يعود للدوري الإيطالي من إنجلترا

الرياضة

حارس ميلان المخضرم يعود للدوري الإيطالي من إنجلترا
Reuters PETER POWELL
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أعلن لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عن ضم الحارس المخضرم بيبي رينا من منافسه المحلي ميلان.

وانضم الحارس البالغ 37 عاما إلى ميلان في 2018 بعد ثلاثة مواسم مع نابولي لكنه شارك في 13 مباراة فقط.

ولعب رينا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يكون رينا بديلا للحارس الألباني توماس ستراكوشا في لاتسيو.

وقال ستراكوشا: "أنا سعيد بانضمامه فهو يملك خبرة مذهلة، إنه أحد أفضل الحراس في التاريخ وسيساعدني على التطور".

ولعب رينا، الذي شارك في 36 مباراة مع منتخب إسبانيا ونال لقب كأس العالم 2010، ثمانية مواسم مع ليفربول حيث نال جائزة القفاز الذهبي لأكثر من حافظ على شباكه نظيفة في أول ثلاثة مواسم مع الفريق.

المصدر: "رويترز"

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