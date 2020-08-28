قائد مانشستر يونايتد: تعرضت للضرب وقالوا إنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى (فيديو)

قال هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد لـ B.B.C إنه كان يخشى على حياته، واعتقد أنه مخطوف بعدما ألقت الشرطة اليونانية بملابس مدنية القبض عليه عقب مشاجرة في جزيرة ميكونوس.

وأدين ماغواير مدافع إنجلترا باتهامات الأذى الجسدي المتكرر ومحاولة الرشوة والعنف ضد موظفين عموميين والسلوك المهين بعد إلقاء القبض عليه في شجار شهد الاعتداء على اثنين من الضباط.

وأصدرت محكمة يونانية الثلاثاء حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة 21 شهرا و10 أيام ضد مدافع ليستر سيتي السابق، لكن مانشستر يونايتد أعلن الأربعاء أن ماغواير ستعاد محاكمته بعد استئنافه على الحكم.

وقال ماغواير عن الليلتين في الحبس: "كانتا مرعبتين، هذا أمر لا أريد التعرض له مرة أخرى، لا أتمنى حدوث ذلك لأي شخص، كانت أول مرة لي في السجن".

وأكد ماغواير أن شقيقته الصغرى ديزي تعرضت للاعتداء من قبل رجلين في حانة وأنه كان يحاول نقلها إلى المستشفى عند إلقاء القبض عليه.

“I feared for my life”



Manchester United captain Harry Maguire tells the BBC he thought he was being kidnapped when he was arrested in Greece last weekhttps://t.co/S3rZorWbMepic.twitter.com/UcNHLMTQwa — BBC News (UK) (@BBCNews) August 27, 2020

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وأضاف مدافع إنجلترا: "بدأوا يضربونني، كان يضربني في قدمي ويقول إن مسيرتي انتهت وإنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى".

وتابع: "في هذه اللحظة لم أعتقد أنهما من الشرطة ولم أعلم هويتهما وحاولت الهرب".

ونفى ماغواير البالغ 27 عاما محاولة دفع رشوة للشرطة.

وواصل: "أثق في القانون اليوناني وإعادة المحاكمة ستمنحني المزيد من الوقت للاستعداد وجمع الأدلة واستدعاء الشهود إلى المحكمة، أثق أن الحقيقة ستظهر".

وأضاف: "لا أشعر أنني مدين باعتذار إلى أي شخص، الاعتذار هو شيء تفعله عندما ترتكب خطأ، هل أشعر بالندم... أشعر بالندم لتعرضي لهذا الموقف فمن الواضح أن الموقف زاد الأمر سوءا، ألعب في أحد أكبر أندية العالم لذا أشعر بالندم بوضع الجماهير والنادي في مثل هذا الموقف".

المصدر: "رويترز"