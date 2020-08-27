"The Sun" تكشف ما سيخلفه ميسي وراءه من استثمارات في مدينة برشلونة حال الرحيل

كشفت صحيفة "The Sun" ما سيخلفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من استثمارات في مدينة برشلونة، في حال الرحيل عن النادي الكتالوني لكرة القدم.

وأشارت "The Sun" إلى أن ميسي الذي يعيش أكثر من 20 عاما في إسبانيا، استقر في منزل فريد تبلغ قيمته 6 ملايين يورو، ويقع في منطقة حظر للطيران، وعلى بعد 19 كيلومترا من ملعب برشلونة الرئيسي "كامب نو"، ويحتوي على ملعب كرة قدم صغير ومسبح وصالة ألعاب رياضية مغلقة وملعب للأطفال، فضلا عن إطلالات على البحر.

واستثمر ميسي في الأعمال الفندقية، فقد اشترى فندقا مقابل 28 مليون يورو في منتجع ساحلي على بعد 42 كيلومترا من مدينة برشلونة.

يقع الفندق ذو الأربع نجوم على بعد 100 متر من البحر، ويحتوي على 77 غرفة نوم، بما في ذلك خمسة أجنحة صغيرة "نصف لوكس" وجناح واحد "لوكس". وسيكلف استئجار غرفة عادية في ذروة الموسم 116 يورو في اليوم، ويوفر مركز سبا وساونا وحمام تركي والعديد من حمامات السباحة.

كما يملك ميسي اسطولا من السيارات، بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليون يورو، أبرزها السيارة الرياضية "باجاني زوندا- Pagani Zonda" وتقدر بـ 1.6 مليون يورو، و"مازيراتي غران توريزمو- Maserati GranTurismo S" تقدر بـ111 ألف يورو، و"GranTurismo MC Stradale"، وأيضا "Ferrari F43 Spider" التي تقدر بـ192 ألف يورو.

إقرأ المزيد

وأفادت عدة تقارير صحفية، بأن ميسي أبلغ برشلونة برغبته في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وبات قريبا من الانتقال لمانشستر سيتي بعقد يمتد لثلاث سنوات، للعمل مرة أخرى تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى صفوف عدة أندية في مقدمتها، مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، والثنائي الإيطالي: إنتر ميلان ويوفنتوس.

يذكر أن ليونيل ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، انضم إلى صفوف برشلونة كلاعب ناشئ، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول في عام 2004.

المصدر: وكالات