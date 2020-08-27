تسريب رسالة ميسي المبعوثة بالفاكس لبرشلونة

نشر الحساب الرسمي لشبكة ESPN Fútbol Club Argentina على موقع تويتر نص الفاكس الذي أرسله ليونيل ميسي لإدارة برشلونة، ويطلب فيه الرحيل عن النادي هذا الصيف.

وجاء في الفاكس ما يلي: "أنا ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني، أطلب إنهاء عقد العمل مع النادي المحترم، بناء على البند رقم 24 الذي يسمح لي بالحصول على هذه الصلاحية".

"إنني أقدر كل فرص النمو على الصعيد الشخصي والتدريب التي تم توفيرها لي خلال عملي. ومع ذلك، دفعتني الظروف الشخصية إلى اتخاذ هذا القرار الصعب، والذي آمل أن تقابله الإدارة بأفضل طريقة ممكنة".

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ويعتقد ميسي الذي لعب لبرشلونة لمدة عقدين، أن شرطا في عقده يسمح له بالرحيل مجانا مازال قائما لأن الموسم انتهي في أغسطس، وليس في مايو بسبب وباء فيروس كورونا.

ويعترض برشلونة على هذا التفسير، ويصرر على أن الموعد النهائي لرحيل ميسي بشكل مجاني انتهى في يونيو الماضي، بينما ينتهي عقده الرسمي صيف 2021، ويتضمن شرطا جزائيا قدره 700 مليون يورو.

وانضم ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، إلى صفوف برشلونة كلاعب ناشئ وخاض أول مباراة مع الفريق الأول في 2004، وهو أقدم لاعب بالفريق وخلال فترة تواجده بالنادي فاز 6 مرات بجائزة أفضل لاعب في العالم، وتوج بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وشارك ميسي في 731 مباراة، خلال مسيرته الاحترافية، وأحرز 634 هدفا بقميص "البلوغرانا"، وهو الهداف التاريخي لبرشلونة.

المصدر: وكالات