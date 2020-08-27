إبراهيموفيتش من حجرة حمراء: الهدوء الذي يسبق العاصفة (فيديو)

وجه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي لكرة القدم رسالة غامضة، حول مستقبله في الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع "الروسونيري"، وعدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن التجديد.

ونشر النجم إبراهيموفيتش، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثناء تواجده في غرفة مضاءة باللون الأحمر، وعلق عليه: "الهدوء الذي يسبق العاصفة".

The Calm before the Storm pic.twitter.com/HfSaUhHuuS — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 27, 2020

وأشارت بعض التقارير الإيطالية، إلى إن ميلان توصل لاتفاق مع "إبرا" بشأن التجديد لموسم آخر، قبل أن يخرج مينو رايولا، وكيل اللاعب، ويؤكد أن كل ما يتردد عن التوصل لاتفاق حول التجديد أخبار غير صحيحة.

وانتهى عقد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) مع ميلان في الصيف الحالي.

المصدر: وكالات