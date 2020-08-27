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البيت الأبيض يتدخل بعد مقاطعة اللاعبين بسبب إطلاق النار على بليك

الرياضة

البيت الأبيض يتدخل بعد مقاطعة اللاعبين بسبب إطلاق النار على بليك
Reuters KEVIN LAMARQUE
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قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر الخميس إنه سيتواصل مع نجم كرة السلة ولاعب فريق ليكرز ليبرون جيمس بعد مقاطعة لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين احتجاجا على الظلم العنصري.

وشهدت الرياضة الأمريكية ردة فعل غير مسبوقة احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على رجل أسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك في ولاية ويسكونسن، وذلك بإعلان أندية دوري كرة السلة للمحترفين مقاطعة مباريات البلاي أوف، وحذت حذوها فرق البيسبول وكرة القدم بالاضافة إلى دورة سينسيناتي في كرة المضرب.

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وقال كوشنر في مقابلة مع "بوليتيكو": "أعتقد أنه من الجيد أنهم يدافعون عن القضية ، لكني أود أن أراهم ينتقلون إلى حلول ملموسة تكون مثمرة، ومرة أخرى، الرئيس ترامب في هذا البيت الأبيض مستعد للعمل معهم". 

وظهر بليك في مقطع فيديو فيما كان شرطي من كينوشا في ويسكنسن يطلق النار على ظهره ما يصل إلى 7 مرات بينما كان يحاول الصعود إلى سيارته حيث كان أطفاله الثلاثة موجودين الأحد الماضي.

وقد أثار أحدث حادث إطلاق الشرطة النار على أمريكي من أصل إفريقي غضبا واحتجاجات في مدن أمريكية عدة، بما فيها نيويورك ومينيابوليس.

المصدر: "رويترز"

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