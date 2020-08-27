تفاصيل المكالمة الهاتفية الأخيرة بين ميسي وغوارديولا

كشفت تقارير إسبانية عن تفاصيل المكالمة الهاتفية الأخيرة، التي جمعت بين غوارديولا وميسي عقب هزيمة برشلونة المذلة أمام بايرن ميونخ الألماني 2-8 في الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية فقد اتصل نجم برشلونة الإسباني بمدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، للتحدث بشأن مستقبله.

وذكرت الإذاعة أن بيب عرض على ميسي الانضمام إليه في صفوف الفريق السماوي الإنجليزي.

Lionel Messi has made it clear that the only manager he wants to work with at Manchester City is Pep Guardiola.

So he is guaranteed to sign a contract with Manchester City. pic.twitter.com/h8OHhzo4RO — Football news ⚽️ (@barcacatalona) August 26, 2020

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وقال غوارديولا لميسي وفقا للإذاعة الإسبانية: "لا تثقل على نفسك ودعك من الأحزان، إذا كنت ترغب في مغادرة برشلونة، سأتحدث مع الشيخ منصور، وأبلغه أني أريدك معي في مانشستر سيتي، وأطلب منه حسم الأمر مع برشلونة".

ورد ميسي على مدربه بأنه يشعر بحالة من الإحباط الشديد في الفترة الحالية، ولا يشعر بالرغبة بالبقاء مع برشلونة خاصة أن الفريق لا يبدو قادرا على حصد البطولات في السنوات الحالية.

وذكرت وسائل إعلام، يوم الثلاثاء الماضي، أن ميسي، البالغ 33 عاما، بعث رسالة عن طريق الفاكس للنادي الكتالوني أبلغ فيها رغبته في الرحيل.

وأفادت عدة تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، بأن ميسي بات قريبا من التوقيع لثلاث سنوات لمانشستر سيتي، وسيحاول تفعيل بند في اتفاقه مع برشلونة يسمح له بفسخ عقده.

يذكر أن علاقة قوية تربط بين النجم الأرجنتيني والمدرب الإسباني غوارديولا، الذي سبق له تدريب ميسي سابقا في برشلونة خلال أعوام 2008-2012، وقادا الفريق الكتالوني لإنجازات كبيرة.

المصدر: "وكالات"