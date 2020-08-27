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بالصور.. قميص مانشستر سيتي الجديد يثير سخرية الجماهير

الرياضة

بالصور.. قميص مانشستر سيتي الجديد يثير سخرية الجماهير
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أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي رسميا عن القميص الثالث الجديد لموسم 2020-2021، من تصميم شركة "PUMA" ، لكنه أثار موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستوحى المصممون، في تصميم القميص الفريد من نوعه زخارف "بيزلي" الشرقية المستوحاة من التراث الموسيقي الغني للمدينة وثقافة الموضة، وهذا النمط مرادف لفناني التسعينيات وكان عنصرا أساسيا في أزياء الشباب في فترة الستينيات، مما أثر على ثقافة الموضة والموسيقى في مانشستر لأجيال.

واستمد المصممون الفكرة تحديدا من أزياء موسيقى بريت بوب، التي كانت تحظى بشعبية في الستينيات والتسعينيات في مدينة مانشستر، وتحديدا من "ليام غلاغير" أيقونة موسيقى الروك الشهير، المغني الرئيسي لفرقة الروك المعروفة "أويسس". 

واستخدم في تصميم قميص الفريق الإنجليزي، اللون الرمادي مع اللونين الأزرق والبنفسجي.

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ولم يلق التصميم الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الفريق الإنجليزي، أصداء إيجابية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت أبرز الردود الساخرة من قميص سيتي الجديد، بتعليقات مثل "يبدو كأنه بيجامة"، "يشبه خلفية واتس أب"، "أقبح قميص في تاريخ كرة القدم".

المصدر: twitter\ManCity

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