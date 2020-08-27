رئيس برشلونة يهرب من وسائل الإعلام عند تقديم لاعبه الجديد (فيديو)

رفض جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مواجهة وسائل الإعلام، وذلك خلال حفل تقديم لاعب البلوغرانا الجديد فرانسيسكو ترينكاو، القادم من سبورتينغ براغا.

وقام بارتوميو بتوقيع العقود مع فرانسيسكو ترينكاو في مكاتب "كامب نو" صباح الأربعاء، وصاحبه إلى غرفة الملابس لالتقاط الصور الرسمية.

ولم يرافق رئيس البرسا، ترينكاو إلى المؤتمر الصحفي، تجنبا للأسئلة التي ستنصب حول مستقبل ليونيل ميسي، بدلا من الحديث عن اللاعب البرتغالي الجديد البالغ 20 عاما ويشغل مركز الهجوم.

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وناب عن بارتوميو في المؤتمر الصحفي رامون بلانيس الذي يشغل منصب السكرتير الفني في النادي.

وكانت التقارير الصحفية قد تحدثت عن أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة برغبته في مغادرة الفريق الكتالوني خلال الصيف الحالي عبر الفاكس، وتطالب جماهير النادي، بارتوميو بالاستقالة من رئاسة النادي، الذي لا ينوي التخلي عن منصبه حتى الآن.

المصدر: "وكالات"