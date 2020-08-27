بسبب إطلاق النار على بليك.. أوساكا تنسحب من نصف النهائي

أعلنت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة 10 عالميا انسحابها من نصف نهائي دورة سينسيناتي الأمريكية في التنس، احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على رجل أسود أعزل يدعى جايكوب بليك.

وكتبت أوساكا المصنفة رابعة في الدورة مباشرة عقب بلوغها نصف النهائي للمرة الأولى في سينسيناتي إحدى دورات البريمير الإلزامية للسيدات، في بيان على حسابها في "تويتر": "بصفتي امرأة سوداء، أشعر أن هناك قضايا أكثر أهمية تحتاج إلى اهتمام فوري، بدلا من مشاهدتي وأنا ألعب التنس".

وأضافت أوساكا المولودة من أم يابانية وأب من هايتي: "لا أتوقع حدوث أي شيء جذري إذا لم ألعب، ولكن إذا تمكنت من إجراء مناقشة في رياضة أغلب ممارسيها من البيض، فأنا أعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح".

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وجاء انسحاب أوساكا بعد ساعات من مقاطعة لاعبي ميلووكي باكس مباراتهم ضد أورلاندو ماجيك في الدور الأول من بلاي أوف دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين ما دفع الرابطة إلى تأجيل المباريات الثلاث التي كانت مقررة مساء الأربعاء وهي فضلا عن ميلووكي وأورلاندو، هيوستن روكتس مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، ولوس أنجلوس ليكرز مع بورتلاند ترايل بلايزرز بعدما قرر لاعبو هذه الأندية المقاطعة أيضا.

وظهر بليك في مقطع فيديو فيما كان شرطي من كينوشا في ويسكنسن يطلق النار على ظهره ما يصل إلى 7 مرات بينما كان يحاول الصعود إلى سيارته حيث كان أطفاله الثلاثة موجودين الأحد الماضي.

وقد أثار أحدث حادث إطلاق الشرطة النار على أمريكي من أصل إفريقي غضبا واحتجاجات في مدن أمريكية عدة، بما فيها نيويورك ومينيابوليس.

المصدر: "أ ف ب"