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رابطة دوري كرة السلة الأمريكي تؤجل ثلاث مباريات بعد احتجاج باكس ضد الظلم العنصري

الرياضة

رابطة دوري كرة السلة الأمريكي تؤجل ثلاث مباريات بعد احتجاج باكس ضد الظلم العنصري
Reuters
عبارة "حياة السود مهمة" على أحد ملاعب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين
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قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تأجيل 3 مباريات بالأدوار الإقصائية بعدما قاطع مليووكي باكس مباراته الخامسة في سلسلة مواجهاته ضد أورلاندو ماجيك احتجاجا على العنصرية.

ويأتي إجراء باكس، الذي يتخذ من ولاية ويسكونسن مقرا له، بعد إطلاق الشرطة النار على جيكوب بليك، وهو رجل أسود، في مدينة كينوشا في الولاية ذاتها يوم الأحد.

وقالت الرابطة في بيان "في ضوء قرار ميلووكي باكس بعدم اللعب في مباراته الخامسة ضد أورلاندو ماجيك قررنا تأجيل الثلاث مباريات اليوم وهي باكس ضد ماجيك، وهيوستون روكتس ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر، ولوس أنجليس ليكرز ضد بورتلاند تريل بليزرز... سيتم تحديد موعد آخر للمباراة الخامسة في كل سلسلة منها".

وقرر ماجيك، الذي يتأخر 3-1 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في الدور الأول بالأدوار الإقصائية، ترك الملعب عندما علم بقرار باكس.

وقال موقع "ذا أثليتيك" إن لاعبي باكس كانوا في غرفة الملابس يحاولون التواصل مع جوش كاول المدعي العام لولاية ويسكونسن.

وأشارت مصادر للموقع إلى أن ماجيك رفض اعتباره فائزا بالمباراة.

المصدر: "رويترز"

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