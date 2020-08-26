تعيين الأرجنتيني ألفارو مدربا للمنتخب الإكوادوري لكرة القدم

أعلن رئيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعيين الأرجنتيني غوستافو ألفارو مدربا لمنتخبه الأول، لقيادته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويخلف ألفارو، الهولندي جوردي كرويف الذي استقال في نهاية يوليو الماضي دون قيادة المنتخب في أي مباراة.

وقال فرانسيسكو إيغاس رئيس الاتحاد خلال مؤتمر عبر الفيديو: "سيتولى غوستافو ألفارو وفريقه التقني مهام المنتخب الوطني ويقودنا في التصفيات (مونديال 2022) وكوبا أمريكا 2021، ونأمل في مونديال 2022 في قطر".

وأشرف ألفارو البالغ 58 عاما على عدة أندية أرجنتينية محرزا كأس سودأمريكانا في 2007 مع أرسنال الأرجنتيني، كما قاد بوكا جونيورز في نهاية 2019.

وبعد خوضه مباراة ودية في سبتمبر المقبل، يستهل بدايته في تصفيات مونديال 2022 ضد الأرجنتين في بوينوس آيرس ثم الأوروغواي في كيتو في أكتوبر.

🇪🇨Así estará conformado el Cuerpo Técnico de #LaTri 📣



✅DT Gustavo Alfaro



✅Asistentes técnicos: Carlos González, Claudio Cristofanelli



✅Preparadores físicos: Sergio Chiarelli, Pedro Arbelaiz



✅Analista de video: Alejandro Monograsso ⚽️ pic.twitter.com/0r82IV5dtb — La Tri (@LaTri) August 26, 2020

وقرر كرويف، نجل أسطورة برشلونة الإسباني الراحل يوهان، الاستقالة من منصبه نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان كرويف قد حلّ في يناير 2020 خلفا للكولومبي هرنان داريو غوميز الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كوبا أمريكا في يونيو 2019، عندما حلت الإكوادور أخيرة في مجموعتها خلف الأوروغواي، تشيلي واليابان التي شاركت كضيفة في البطولة القارية.

المصدر: أ ف ب