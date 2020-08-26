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شاهد.. العشرات من جماهير برشلونة يقتحمون ملعب "كامب نو" اعتراضا على رحيل ميسي (فيديو)

الرياضة

شاهد.. العشرات من جماهير برشلونة يقتحمون ملعب
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر عددا من مشجعي نادي برشلونة الإسباني يقتحمون مقر ملعب "كامب نو" اعتراضا على أنباء رحيل قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واستغل عشاق ميسي الذين يتواجدون منذ الأمس حول ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، دخول أحد الشاحنات إلى الملعب من المدخل رقم 14 مساء اليوم الأربعاء، لينفذ العشرات منهم إلى داخل أسوار النادي، حتى جاءت الشرطة وقامت بالقبض على عدد من المقتحمين وإخراج الآخرين.

وهتفت جموع المقتحمين لنجم الفريق التاريخي ليونيل ميسي، طالبين منه البقاء في ناديهم وعدم الرحيل.

وفي الوقت ذاته، صبت الجماهير جام غضبهم على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، متهمين إياه بالتسبب في طلب ميسي الرحيل عن النادي الكتالوني.

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وكان ميسي قد تقدم بطلب رسمي لإدارة البارسا أمس الثلاثاء، للسماح له بالرحيل فورا عن برشلونة للانتقال إلى ناد جديد.

المصدر: وكالات

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