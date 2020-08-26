شاهد.. العشرات من جماهير برشلونة يقتحمون ملعب "كامب نو" اعتراضا على رحيل ميسي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر عددا من مشجعي نادي برشلونة الإسباني يقتحمون مقر ملعب "كامب نو" اعتراضا على أنباء رحيل قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

🚨🚨Una MULTITUD de aficionados del BARÇA se cuela en el recinto del CAMP NOU a grito de "¡BARTOMEU, DIMISIÓN!". (📹@JuanfeSanzPerez)



¡A las 12 arranca @elchiringuitotv con @jpedrerol! pic.twitter.com/CEA5joza5c — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2020

واستغل عشاق ميسي الذين يتواجدون منذ الأمس حول ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، دخول أحد الشاحنات إلى الملعب من المدخل رقم 14 مساء اليوم الأربعاء، لينفذ العشرات منهم إلى داخل أسوار النادي، حتى جاءت الشرطة وقامت بالقبض على عدد من المقتحمين وإخراج الآخرين.

OJO Un grupo de aficionados entran en grupo al Camp Nou. El personal de seguridad no puede pararles. Van a por Bartomeu que está dentro. TENSIÓN EN EL CAMP NOU. Han tenido que intervenir los Mossos d’Esquadra #fcb#fcblivepic.twitter.com/dbilPntNcR — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 26, 2020

وهتفت جموع المقتحمين لنجم الفريق التاريخي ليونيل ميسي، طالبين منه البقاء في ناديهم وعدم الرحيل.

وفي الوقت ذاته، صبت الجماهير جام غضبهم على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، متهمين إياه بالتسبب في طلب ميسي الرحيل عن النادي الكتالوني.

🚨 La afición del Barça entra en el Camp Nou a grito de #BartomeuDimisiónpic.twitter.com/YYnuvLKziV — NACHO JP. (@jpaaace) August 26, 2020

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وكان ميسي قد تقدم بطلب رسمي لإدارة البارسا أمس الثلاثاء، للسماح له بالرحيل فورا عن برشلونة للانتقال إلى ناد جديد.

المصدر: وكالات