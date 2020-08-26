ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا للشباب للمرة الأولى في تاريخه (فيديو وصور)

توج ريال مدريد الإسباني بطلا لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للشباب، للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على بنفيكا البرتغالي 3-2 بالنهائي الذي أقيم بمدينة نيون السويسرية أمس الثلاثاء.

🏆 Real Madrid are #UYL champions for the first time! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/Ajx5v2ukcx — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) August 25, 2020

وبهذا التتويج سجل النادي الملكي اسمه ضمن قائمة الفائزين باللقب في النهائي الأول له بمسابقة دوري أبطال أوروبا لفئة الشباب، التي انطلقت نسختها الأولى في 2013.

The future looks bright for Real Madrid! 🌠



2020 #UYL champions! 🏆 pic.twitter.com/H35p9PZZSc — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) August 26, 2020

ويقود الفريق فنيا نجم الفريق الأول سابقا، راؤول غونزاليس، والذي سبق له التتويج باللقب 3 مرات مع النادي الملكي الذي ينفرد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية العريقة بـ13 لقبا.

🎙️ فلورنتينو بيريز: " سعداء بالفوز بدوري الأبطال للشباب للمرة الأولى"#LaFabrica | #هلا_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 26, 2020

بالمقابل، فشل بنفيكا في حصد اللقب الأول له في النهائي الثالث، حيث خسر اللقب مرتين في 2013 لحساب برشلونة، و2017 على يد سالزبورغ النمساوي.

🇵🇹 Benfica 🆚 Real Madrid 🇪🇸



The 2020 #UYL final is under way 👊 — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) August 25, 2020

ويتقاسم برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي صدارة المتوجين بالبطولة في فئة الشباب بلقبين لكل منهما.

المصدر: وكالات