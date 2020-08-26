السيتي يثير الجدل بتغريدة "الماعز".. هل حسم كل شيء؟

نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تغريدة غريبة اليوم الأربعاء، ربطها كثيرون من المتابعين بقرب الإعلان عن انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

من يمكن أن يكون؟ 🤔 https://t.co/IkZ1bhTXc1 — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 26, 2020

وجاء في التغريدة: "جديدنا سيكون من خارج العالم"، مرفقة برمزين لـ"ماعز" و"صاروخ".

ويأتي استخدام السيتي لرمز "الماعز goat" الذي يطلق على ميسي اختصارا لـ"greatest of all time" الأفضل في كل العصور، في الفترة التي تثار فيها العديد من التكهنات عن وجهة النجم الأرجنتيني المقبلة بعد أن أرسل فاكسا رسميا لإدارة برشلونة، أمس الثلاثاء، لإبلاغها برغبته في الرحيل هذا الصيف عن صفوف النادي الكتالوني العريق.

Now that we've announced Moonchester 🐐, it's down to you to create his teammates! 🎨



Design your own Man City themed @FallGuysGame skin and post with the #ManCityxFallGuys for the chance to win @Puma prizes! 🔥



🔵 #ManCityxFallGuys | https://t.co/axa0klUGiMpic.twitter.com/zZ3i9MxG07 — Manchester City (@ManCity) August 26, 2020

ولكن السيتي نشر بعدها أن إعلانه يخص الشراكة مع موقع "Fall Guys Game" المتخصص بالخلفيات والألعاب.

يذكر أن العديد من التقارير تحدثت في الساعات الأخيرة عن قرب انضمام ميسي إلى مانشستر سيتي.

وحسب راديو كتالونيا، فإن والد ميسي يجري المفاوضات الآن حول الصفقة مع فيران سوريانو، المدير التنفيذي السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي.

Man City are weighing up offering Lionel Messi a long-term contract that would see him move to partner club NYCFC after three years in the Premier League, several sources have told @RodrigoFaez & @moillorens: https://t.co/4gT1mNHN78pic.twitter.com/GLsR85z7gg — ESPN FC (@ESPNFC) August 26, 2020

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فيما ذكرت شبكة "ESPN" أن العرض لمدة 3 مواسم مع مانشستر سيتي، ثم سينتقل ميسي للعب في نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي.

المصدر: وكالات