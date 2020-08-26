ليستر سيتي يكافىء هداف الدوري الإنجليزي بتمديد عقده

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن هدافه، جايمي فاردي، مدد عقده معه لمدة عام إضافي، حتى موسم 2022-2023.

وكافأ الفريق مهاجمه البالغ 33 عاما على إحرازه لقب هداف الدوري الممتاز في الموسم المنصرم، برصيد 23 هدفا.

وقال فاردي لموقع النادي على الانترنت: "من الصعب وصف الرحلة التي مررت بها مع هذا النادي، ورغم أننا أنجزنا الكثير معا بالفعل، إلا أنني أعرف أن لدي الكثير لتحقيقه مع هذا الفريق، لذلك فإنه شعور خاص أن أكون قادرا على الالتزام بمستقبلي مرة أخرى مع ليستر سيتي".

OFFICIAL: Leicester striker Jamie Vardy has signed a new three-year contract with the club. pic.twitter.com/lfFLqXctBD — Transfer News Central (@TransferNewsCen) August 26, 2020

وتم التعاقد مع فاردي عام 2012 من فريق فليتوود، وسجل معه 129 هدفا في 309 مباريات، ليحتل بها المركز الرابع في سجل هدافي النادي على مر التاريخ، كما قاده للفوز بلقب الدوري موسم 2015-2016.

وحل ليستر خامسا في الموسم المنصرم، وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم القادم.

المصدر: "أ ف ب"