رسميا.. أول تعليق من برشلونة على أنباء رحيل ميسي (فيديو وصور)

أعلن رامون بلانيس السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أن الإدارة تعمل جاهدة لإقناع الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء خلال الفترة المقبلة، بعدما طالب بالرحيل هذا الصيف.

وفي أول تعليق رسمي على الأنباء التي ترددت مؤخرا عن طلب ميسي الرحيل عن النادي الكتالوني فورا، قال بلانيس: "كانت هناك أنباء مهمة عن ميسي، ولكن ما نفكر فيه وقلناه عدة مرات هو أننا نفكر فيه كلاعب في برشلونة".

🎙️السكرتير الفني رامون بلاناس: "نريد بناء مرحلة جديدة حافلة بالانتصارات. مرحلة يكون حجر زاويتها أفضل لاعب في العالم" pic.twitter.com/3xZrn7sTlW — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 26, 2020

وجاء حديث بلانيس اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم لاعب البلوغرانا الجديد، البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو.

وأضاف السكرتير الفني الجديد الذي تولى منصبه خلفا لإريك أبيدال المقال: "اليوم يصل ترينكاو، ونأمل أن يحقق الانتصارات بجانب ميسي. برشلونة أعاد بناء نفسه مرات عديدة، وطوال تاريخه يعود بقوة، وفكرتنا هي القيام بذلك بوجود أفضل لاعب في العالم".

وتابع: "بالنسبة لميسي يجب أن يحظى باحترام كبير نظرا لتاريخه، ونحن لا نفكر في أي بند تعاقدي، وتعاقد ميسي وبرشلونة أعطى كليهما الكثير والكثير من البهجة للجماهير، ونحن في الداخل نعمل على إقناعه وإيجاد الحل الأفضل له وللنادي".

واستكمل: "نقوم بتدعيم الفريق بصفقات مثل بيدري وترينكاو لتحقيق الانتصارات، وكل الأندية تتجدد، ولا يوجد نزاع بين ميسي وبرشلونة، ولا يستحق أي منهما ذلك".

وأردف: "لا يوجد أي انقسام داخل النادي بسبب ميسي، وأي شخص يفهم كرة القدم يريده أن يبقى هنا، للفوز مجددا، والنادي يعمل داخليا في المشروع الجديد، وقال كومان إنه سيتحدث مع اللاعبين على انفراد وبدأ بالفعل في ذلك".

وأضاف: "يجب أن نحترم كثيرا اللاعبين الذين أعطوا لبرشلونة، وهذه لحظات صعبة، وأحيانًا تكون القرارات مؤلمة لكنها محادثات خاصة وداخلية".

وأوضح: "ميسي لم يخبرنا بأنه لن يحضر للخضوع لاختبار الفيروس والمشاركة في التدريبات، لكن أي تواصل سيبقى بين الأطراف، ونبذل أقصى جهدنا لحل تلك الأزمة".

واختتم قائلا: "نعمل على جعل الفريق أفضل مما كان في الموسم الماضي، وهذه هي مهمة الأمانة الفنية، وتم انتقاد الأمناء الفنيين الآخرين في ذلك الوقت بسبب قراراتهم، وهذه مهمة غير مرغوب فيها، لكن النتائج تظهر بمرور الوقت".

وحضر بلانيس المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم ترينكاو بدلا من رئيس النادي جوسيب بارتوميو الذي اكتفى بتوقيع العقود والتقط الصور التذكارية.

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المصدر: وكالات