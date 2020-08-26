حدث مخيف أثناء المباراة.. توقف جهاز تنظيم ضربات قلب نجم أياكس (فيديو وصور)

شهدت المباراة الودية التي جمعت أياكس أمستردام الهولندي وهيرتا برلين الألماني، أمس الثلاثاء، حدثا مخيفا، عندما توقف جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بالمدافع الدولي الهولندي دالي بليند.

وسقط بليند، مدافع أياكس الحالي ونجم مانشستر يونايتد السابق، على الأرض في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي فاز بها فريقه بهدف دون رد على ملعب يوهان كرويف، لكنه نجح في الوقوف ومغادرة الملعب على قدميه.

I'm just hearing the news about Daley Blind.



If I could give him any advice it would be to retire. He has had a great career & he shouldn't take any risks with his heart condition.



I always thought that he was a majestic footballer & I was devastated when he left. pic.twitter.com/dvwfapaHyv — Cantona's Collar 🇾🇪🔰 (@CantonaCollars) August 26, 2020

وقال إيريك تن هاغ، مدرب أياكس، إن بليند سيخضع لمزيد من الفحوص بعد توقف جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به للحظات خلال المباراة.

Daley Blind collapse when the match is in progress. Reportedly because of heart problems but his fine. pic.twitter.com/0jktbZwolA — FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) August 25, 2020

وتم تشخيص إصابة بليند البالغ 30 عاما بمشكلة في عضلة القلب بعد إصابته بدوار في مباراة بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه عاد للمباريات في فبراير الماضي بعد زرع جهاز تنظيم خفقان القلب (آي سي دي).

Daley Blind collapsed on the pitch for the second time in a year while playing in a friendly for Ajax last night. 😞 https://t.co/umNEPfUfbV — SPORTbible (@sportbible) August 26, 2020

Daley Blind's heart problems return as Ajax defender slumps to the floor during pre-season friendly https://t.co/RgmshCgPyU — MailOnline Sport (@MailSport) August 25, 2020

ويرسل الجهاز نبضات كهربائية لمحاكاة الوظائف المعتادة للقلب.

Erik ten Hag: “Daley Blind’s ICD (implantable cardioverter defibrillator) went off. He got subbed off straight away and he is feeling okay now, he is feeling fine. We will do research about this now.” pic.twitter.com/RVDjCZDoKI — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) August 25, 2020

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وانضم بليند إلى قائمة المنتخب الهولندي المبدئية المكونة من 32 لاعبا، استعدادا لمواجهة بولندا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل.

المصدر: وكالات