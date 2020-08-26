مفاجأة.. موقع يكشف الناديين الأقرب لميسي ( ليس السيتي أو إنتر!!)

يبدو أن سباق الأندية الأوروبية لضم ليونيل ميسي أيقونة نادي برشلونة الإسباني سيشعل سوق الانتقالات الصيفي الجاري الذي كان هادئا قبل إعلان الأرجنتيني رغبته بالرحيل عن النادي الكتالوني

وذكر موقع sports.ru نقلا عن موقع Diario SPORT الإسباني أن ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي هما المرشحان الأوفر حظا في سباق الحصول على خدمات جوهرة برشلونة الأرجنتينية، وبدأ البريطانيون التواصل بالفعل مع وكلاء ميسي.

Сразу три клуба из топ-чемпионатов претендуют на Лео ⚡️



На данном этапе Месси ближе всего к переходу в АПЛ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Sports.ru (@sportsru) August 26, 2020

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ويرغب النادي الباريسي في لم شمل نجمه البرازيلي نيمار مع النجم الأرجنتيني وتشكيل فرصة رائعة للناديالذي يرغب بالفوز بدوري الأبطال وتؤمن إدارة النادي أن انتقال ميسي إليها سيساعد في تحقيق هذا الهدف.

في الوقت نفسه ، بات معروفا أن وكلاء ميسي يتواصلون بالفعل مع إدارة مان يونايتد.

وفيما يدعي إنتر ميلان الإيطالي أنه على تواصل مع اللاعب لإبرام الصفقة، ولطالما "النيراتزوري" أبدى إعجابه بالبرغوث الأرجنتيني، وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، اشترى والده بالفعل منزلا في ميلانو.

وتحدثت وسائل إعلام متخصصة، في وقت سابق أن مانشستر سيتي الإنجليزي يرصد مبلغا ماليا كبيرا للغاية من أجل إمكانية ضم ميسي، لكنها في الوقت نفسه تخشى بشكل واضح من خرق قواعد اللعب المالي النظيف، خاصة وأن الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني يصل إلى 700 مليون يورو.

لكن من يستطيع الترحيب بضم النجم ميسي وراتبه الفلكي بعد موسم أثر بشكل كبير على ميزانية جميع الأندية الكبيرة بسبب فيروس كورونا المستجد؟

المصدر:sports.ru