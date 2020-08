"الساحر" رونالدينيو يصل إلى البرازيل بعد خمسة أشهر من اعتقاله في الباراغواي (فيديو وصور)

¡Partiu Ronaldinho!🤙🏼🇧🇷



Tras su audiencia preliminar, Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira, donaron la suma de US$ 90.000, de los cuales US$ 60.000 irán al Hospital de Clínicas y los restantes US$ 30.000 irán a la campaña “Todos Somos Bianca”. pic.twitter.com/FQPbHV92s8