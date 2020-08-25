الروسي مدفيديف يصعد لربع نهائي بطولة سينسيناتي للتنس (فيديو وصور)

تابع الروسي دانييل مدفيديف بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في بطولة سينسيناتي الأمريكية لكرة المضرب، بفوزه اليوم الثلاثاء في الدور الثالث على السلوفيني ألياز بيديني بمجموعتين نظيفتين.

وحسم مدفيديف المباراة لمصلحته بسهولة، بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و9 دقائق.

First into the Quarterfinals 🏃‍♂️@DaniilMedwed extends his #CInCyTENNIS win streak to 🎱 with a routine 6-3, 6-3 victory over Bedene. pic.twitter.com/S4cQEne6UY — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 25, 2020

وسيواجه مدفيديف في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين دولار، الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت الذي قلب تأخره أمام الروسي كارين خاتشانوف بمجموعة واحدة نتيجتها 6-4، إلى فوز ثمين عقب فوزه بالمجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: 6-3 و6-2.

وتم نقل بطولة سينسيناتي لتقام في نيويورك على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" بسبب جائحة كورونا.

المصدر: sportbox.ru