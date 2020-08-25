 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي يصدر توضيحا بشأن الحادث الذي وقع على الحدود مع لبنان

الروسي مدفيديف يصعد لربع نهائي بطولة سينسيناتي للتنس (فيديو وصور)

الرياضة

الروسي مدفيديف يصعد لربع نهائي بطولة سينسيناتي للتنس (فيديو وصور)
Globallookpress Zhu Wei
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olml

تابع الروسي دانييل مدفيديف بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في بطولة سينسيناتي الأمريكية لكرة المضرب، بفوزه اليوم الثلاثاء في الدور الثالث على السلوفيني ألياز بيديني بمجموعتين نظيفتين.

وحسم مدفيديف المباراة لمصلحته بسهولة، بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و9 دقائق.

وسيواجه مدفيديف في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين دولار، الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت الذي قلب تأخره أمام الروسي كارين خاتشانوف بمجموعة واحدة نتيجتها 6-4، إلى فوز ثمين عقب فوزه بالمجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: 6-3 و6-2.

وتم نقل بطولة سينسيناتي لتقام في نيويورك على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" بسبب جائحة كورونا.

المصدر: sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا