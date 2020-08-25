الزمالك المصري يعلن رسميا تمديد عقدي نجميه محمود علاء ومحمد عبد الغني

أعلن نادي الزمالك المصري رسميا اليوم الثلاثاء تمديد عقدي نجميه محمود علاء ومحمد عبد الغني لغاية عام 2024.

الزمالك يحتفظ بلاعبه محمود علاء حتى ٢٠٢٤. ☑📝⁦⚽ pic.twitter.com/0RHVB6npOv — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 25, 2020

الزمالك يحتفظ بلاعبه محمد عبد الغني حتى ٢٠٢٤. ☑📝⁦⚽ pic.twitter.com/cEAmX4tTlP — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 25, 2020

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وحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، يأتي تمديد عقدي نجمي "القلعة البيضاء" فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق في الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهه "المقاولون العرب" بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المصدر: el-zamalek.com