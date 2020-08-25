تعرف على قائمة المنتخب الإنجليزي الذي سيخوض دوري الأمم الأوروبية

أعلن غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن قائمة "الأسود الثلاثة" التي ستخوض مباريات الشهر المقبل في دوري الأمم الأوروبية أمام آيسلندا والدنمارك.

Here is your first #ThreeLions squad of the year! 🙌



Gareth Southgate has named a 24-man squad for next month’s #NationsLeague games against Iceland and Denmark. — England (@England) August 25, 2020

وشهدت القائمة التي تضمنت 24 لاعبا، استدعاء كل من فيل فودين وماسون جرينوود وكالفين فيلبس للمرة الأولى، كما تم استدعاء هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد، على الرغم من أزمته الأخيرة في اليونان، في الوقت الذي غاب فيه كل من جوردان هندرسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين وبين تشيلويل بسبب الإصابة.

وتواجد في القائمة رحيم ستيرلينغ بعدما أتت نتيجة اختبار كورونا سلبية، في الوقت الذي انضم فيه زميله في مانشستر سيتي كايل والكر للمنتخب الإنجليزي للمرة الأولى منذ دوري الأمم الأوروبية الصيف الماضي.

✅ Maguire

✅ Sterling

✅ Foden

✅ Greenwood

✅ Phillips



Gareth Southgate has named his England squad for Nations League games against Iceland and Denmark 👇 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 25, 2020

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وفيما يلي قائمة المنتخب الإنجليزي:

- في حراسة المرمى: دين هندرسون (مانشستر يونايتد)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (بيرنلي).

- في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد وجو غوميز (ليفربول)، إيريك داير (توتنهام هوتسبير)، مايكل كين (إيفرتون)، هاري ماغواير (مانشستر يونايتد)، تيرون مينجز (أستون فيلا)، كيران تريبير (أتلتيكو مدريد)، كايل والكر (مانشستر سيتي).

- في خط الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)، ماسون مونت (تشيلسي)، كالفين فيلبس (ليدز يونايتد)، ديكلان رايس (وست هام)، جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون)، هاري وينكس (توتنهام).

- في خط الهجوم: تامي أبراهام (تشيلسي)، ماركوس راشفورد وماسون جرينوود (مانشستر يونايتد)، داني إنغز (ساوثهامبتون)، هاري كين (توتنهام)، جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي).

يذكر أن إنجلترا ستواجه آيسلندا في الـ5 من سبتمبر المقبل، قبل أن تواجه الدنمارك بعدها بـ3 أيام.

المصدر: وكالات