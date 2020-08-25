إدارة برشلونة تصدم بعض نجومها بتخفيض رواتبهم لقاء الإبقاء عليهم في "الكامب نو"

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة برشلونة أبلغت مجموعة من نجوم الفريق بتخفيض رواتبهم وعقودهم في الفترة المقبلة كإجراء جديد لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.

وطالبت إدارة النادي الكتالوني من الرباعي المهدد سابقا بالاستغناء عن خدماتهم، جيرارد بيكيه وسيرجو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو، بخفض عقودهم إذا ما أرادوا الاستمرار مع الفريق، بعد أن قرر المدرب الهولندي رونالد كومان الإبقاء عليهم في النادي.

ويسعى النادي الكتالوني إلى تخفيض قيمة دفع الرواتب الحالية بنحو 100 مليون يورو، والتي يمكن أن تخرج النادي من الأزمة الاقتصادية التي لحقت به عقب جائحة فيروس "كوفيد-19"، لذا أعطت الإدارة الضوء الأخضر لخروج اللاعبين الكبار من الفريق، لخفض فاتورة الأجور بشكل أساسي لموسم 2020-21.

⚠ El Barça pedirá a Piqué, Busquets, Alba y Sergi Roberto revisar sus contratoshttps://t.co/aD5P8dR8ibpic.twitter.com/iRMoEgqZ63 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 25, 2020

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وتخلى النادي مؤخرا عن ستة نجوم وأنهى دورهم مع الفريق، وبالتالي تخلص من رواتبهم العالية التي من شأنها توفير 80 مليون يورو، على رأسهم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي يتقاضى إجماليا 23,4 مليون يورو راتبا سنويا، وسيرجيو بوسكيتس 14,9 مليون يورو، وإيفان راكيتيتش 13,3 مليون يورو، وصامويل أومتيتي 12 مليون يورو، وأرتورو فيدال 9 ملايين يورو، وجوردي ألبا 8,5 مليون يورو.

يذكر أن برشلونة هو النادي صاحب أغلى تشكيلة وتوقيعات في الدوري الإسباني، حيث تبلغ التكلفة النهائية 525 مليون يورو، بما يعادل 61% من إجمالي ميزانية النادي.

المصدر: mundodeportivo