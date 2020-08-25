دجوكوفيتش يصعد بصعوبة لثمن نهائي بطولة سينسيناتي للتنس

حقق الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا بداية جيدة في بطولة سينسيناتي الأمريكية المقامة استثنائيا هذا العام في نيويورك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبعد عودته إلى الملاعب عقب فضيحة دورة أدريا في البلقان التي أصر على تنظيمها وأصيب على إثرها بفيروس كورونا، تجاوز دجوكوفيتش البالغ 33 عاما بصعوبة الليتواني ريكارداس بيرانكيس، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-4.

Top seed @DjokerNole gets it done at @CincyTennis! 💪



He moves to 19-0 this season. 👏 pic.twitter.com/cYNVbw94Zw — ATP Tour (@atptour) August 25, 2020

وخسر النجم الصربي، الذي انسحب من منافسات الزوجي بسبب آلام في عنقه، إرساله في بداية كل من المجموعتين، لكنه عوض سريعا واحتاج إلى شوط فاصل "تاي بريك" لحسم الأولى.

Plenty to talk about after Day 3⃣



Who impressed you today at @CincyTennis? — ATP Tour (@atptour) August 25, 2020

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وقال دجوكوفيتش حامل لقب 17 بطولة كبرى والذي سيواجه الأمريكي تنيس ساندغرين في الدور الثالث: "يتحسن لعبي تدريجا. ليس المكان الذي أريده لكن الأمور في الاتجاه الصحيح".

المصدر: أ ف ب