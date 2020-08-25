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منح سان جيرمان الموافقة على تأجيل مباراته في الدوري الفرنسي

الرياضة

منح سان جيرمان الموافقة على تأجيل مباراته في الدوري الفرنسي
Reuters POOL
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حصل باريس سان جيرمان على موافقة تأجيل مباراته ضد لنس المقررة السبت في الدوري الفرنسي، لينال فرصة التقاط أنفاسه بعد أيام من خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي الثلاثاء تأجيل مباراة سان جيرمان، حامل اللقب، ضد لنس، إلى العاشر من سبتمبر المقبل.

وعاد الفريق الباريسي الاثنين من العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث خاض الأحد نهائي دوري الأبطال الذي خسره أمام بايرن بهدف دون رد.

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وبدأ الموسم الجديد للدوري الفرنسي الجمعة الماضي، ونظرا لخوض ليون وسان جيرمان غمار منافسات "التشامبيونزليغ" بنظام التجمع في البرتغال، تم تأجيل مباراتيهما في المرحلة الأولى نهاية الأسبوع الماضي، علما أن سان جيرمان كان سيلتقي مع متز، وحدد موعد جديد للمباراة في 16 سبتمبر.

وسيخوض الفريق الباريسي أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم ضد مرسيليا على ملعب "بارك دي برانس" في 13 سبتمبر، بعد أسبوعين سيتوقف فيهما النشاط إفساحا في المجال أمام المنتخبات الأوروبية لخوض مبارياتها الوطنية.

المصدر: "أ ف ب"

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