أوستابنكو تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة

أكد منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء، أن اللاتفية، يلينا أوستابنكو، البطلة السابقة في فرنسا المفتوحة، أصبحت آخر المنسحبات من البطولة الأمريكية.

وانضمت أوستابنكو بذلك إلى ست لاعبات بارزات قررن في وقت سابق عدم المشاركة في البطولة الأمريكية، خوفا من انتشار فيروس كورونا، وهن، المصنفة أولى عالميا، آشلي بارتي، والمصنفة ثانية عالميا، سيمونا هاليب، بجانب حاملة اللقب، بيانكا أندريسكو، ويلينا سفيتولينا، وكيكي بيرتنز، وبليندا بنتشيتش.

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وكانت آخر مشاركة لأوستابنكو، البالغ عمرها 23 عاما، والتي نالت لقبها الوحيد في البطولات الأربع الكبرى في "رولان غاروس" عام 2017، في بطولة قطر المفتوحة، ضمن بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات، ووصلت إلى دور الـ16 في فبراير الماضي.

وتنطلق منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للسيدات، الأسبوع المقبل، وسط إجراءات احترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: رويترز