في يوم زفافه.. مدافع مانشستر سيتي يعتذر عن انتقادات زوجته لغوارديولا

اقتطع ألكساندر زينشينكو مدافع مانشستر سيتي وقتا من يوم زفافه، لتوضيح تعليقات صدرت منه ومن زوجته فلادا سيدان حول بيب غوارديولا عقب الخسارة من ليون، والخروج من دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن ردة الفعل على فيديو الذي ظهرت فيه زوجة زينشينكو التي تعمل مراسلة صحفية لإحدى المحطات، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وهي تنتقد غوارديولا، قد أفسد حفل الزفاف.

وأثار الفيديو، غضب جماهير سيتي، بعد انتقاد سيدان لتجربة مدرب السيتي غوارديولا اللعب بـ3 مدافعين على حساب اللعب بطريقته المعتادة بـ 4 مدافعين في مباراة مهمة.

ولجأ زينتشنكو إلى وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن نفسه وعن زوجته، إذ نشر بيانا عبر حساباته الرسمية يوضح فيها: "على الرغم من كون زوجتي صحفية، إلا أنها مشجعة أيضا، خلال الموسم سافرت كثيرا معنا في كل المباريات على أرضنا، أو خارجها لكونها من أكبر مشجعي السيتي".

instagram\zinchenko_96

Oleksandr Zinchenko distances himself from his OWN WIFE'S comments about Pep Guardiola https://t.co/SueoddTdFbpic.twitter.com/nhaJOHboXP — MailOnline Sport (@MailSport) August 24, 2020

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وتابع:"نتفهم الآن أنها لم يكن من المفترض أن تنشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي كونها زوجتي".

وأكمل: "لكنها لم تحاول أن تفرض رأي صحفي على المدرب، فقط عبرت عن إحباطها كمشجعة، أكتب الآن من زواجي، فبدل من الاستمتاع بتلك اللحظة الرائعة، يتوجب علي القيام بذلك، وأتمنى أن تتفهموا ذلك".

واعتذر زينتشنكو على تعليقاته الخاصة بخطط بيب عقب المباراة قائلا: "لم أقل أي شيء سيء، لذلك لا تفهموا كلماتي بصورة خاطئة، أردت أن أشرح أننا كلاعبين نفهم تأثير الخطط التكتيكية، وأننا يمكننا التكيف معها إذا كانت لدينا خبرة كبيرة، وفي مباراة ليون خسرنا، ولكن هذا لا يعني أن المدرب أخطأ بمحاولة التجربة".



وختم: "إذا شاهدتم مقابلاتي السابقة، وطريقة كلامي عن المدرب، ستصدقوني بأنه رقم 1".

المصدر: instagram\o.zinchenko_11