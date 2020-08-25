رسميا.. تأجيل ديربي "كازابلانكا" بين الوداد والرجاء

قررت العصبة الاحترافية المغربية لكرة القدم، أمس الاثنين، تأجيل مباراة ديربي "كازابلانكا" بين الوداد والرجاء، التي كانت مقررة غدا الأربعاء، في الجولة الـ25 من الدوري المحلي.

وقالت العصبة الاحترافية المغربية في بيان رسمي، إن نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها نادي الوداد البيضاوي، كشفت عن إصابة مجموعة من لاعبيه بفيروس كورونا.

وأضافت: "هذا الأمر يستوجب وضع هؤلاء اللاعبين في العزل المنزلي، كما ينص على ذلك البروتوكول الصحي الصادر عن السلطات المختصة".

وكانت كل المؤشرات تؤكد أن "الديربي" سيتم تأجيله، بسبب ظهور إصابات بالفيروس في صفوف نادي الوداد، منذ فترة.

وينفرد الرجاء البيضاوي بصدارة الدوري المغربي، برصيد 45 نقطة، ويتقدم بفارق خمس نقاط أمام غريمه الوداد، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات