مدافع "الشياطين الحمر" يصبح بطلا شعبيا بفضل إمراة مسنة

تحول المدافع السويدي ونجم مانشستر يونايتد، فيكتور لينديلوف، إلى بطل قومي في بلاده، بعدما نجح في مطاردة لص سرق حقيبة امرأة مسنة.

وذكرت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية اليومية أن ليندلوف البالغ من العمر 26 عاما، كان بالصدفة في مكان الحادثة، فهب لمطاردة لص بعد رؤيته يسرق امرأة تبلغ 90 عاما ويخطف حقيبتها.

وحدثت هذه الواقعة في مدينة فاستيراس السويدية، أثناء قضاء اللاعب عطلة قصيرة في موطنه بعد نهاية الموسم.

”Vilka fantastiska ungdomar, de två flickorna och Victor Lindelöf”, säger Kerstin. https://t.co/BYe9b8w0kz — Aftonbladet (@Aftonbladet) August 25, 2020

ووفقا للصحيفة السويدية فإن ليندلوف ركض خلف السارق ونجح في الإمساك به وإبقائه على الأرض، قبل أن يتم استدعاء الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث لتجد ليندلوف قد ألقى القبض على اللص.

وورد في تقرير للشرطة المحلية عن الحادث أنه لولا وجود ليندلوف لتمكن اللص من الهرب، ليظهر الدور البطولي لنجم الشياطين الحمر في الدفاع عن السيدة المسنة.

واتضح فيما بعد أن الجاني هو رجل في الثلاثينيات من عمره مشتبه به حتى الآن بارتكاب جريمة سرقة وتعاطي مخدرات.

المصدر: Aftonbladet