أكثر من 12 مليون مشاهد لنهائي دوري أبطال أوروبا في فرنسا

جذبت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت يوم الأحد الماضي وانتهت بتتويج بايرن ميونيخ بلقبه السادس على حساب باريس سان جيرمان، أكثر من 12 مليون مشاهد في فرنسا.

ووفق الأرقام الصادرة عن شركة "ميدياميتري" المختصة في حساب نسب المشاهدة التلفزيونية في فرنسا، فإن 11.4 مليون مشاهد تابعوا المباراة عبر قناة "تي أف 1"، فيما أفادت قناة "أم أر سي" المشفرة، أنها استقطبت معدل 624 ألف مشاهد.

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وحتى مع النظام الجديد على شكل بطولة مصغرة التي استكملت في العاصمة البرتغالية لشبونة خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، بسبب التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، أثبت نهائي دوري أبطال أوروبا، أنه حدث رياضي كبير هذا العام، خاصة وأن العديد من المسابقات والمباريات تم إلغاؤها بسبب الوباء.

وآخر نهائي شهد طرفا فرنسيا قبل هذه السنة، كان عام 2004 بين موناكو وبورتو البرتغالي، الذي انتهى بفوز الأخير، حيث جذب حينها 11 مليون مشاهد فرنسي عبر "تي أف 1".

وتعود نسب المشاهدة الهائلة في فرنسا إلى أوائل التسعينيات، عندما بلغ مرسيليا نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 1991 أمام ريد ستار بلغراد الصربي، الذي خسره الفريق الفرنسي 3-5 بركلات الترجيح، إذ تابعه حينها 17.5 مليون مشاهد.

أما نهائي مونديال 2018 بروسيا، الذي توج به منتخب فرنسا على حساب كرواتيا، فتابعه 19.3 مليون مشاهد فرنسي عبر "تي أف 1".

المصدر: أ ف ب