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بيرلو يقود رونالدو ورفاقه في أول مران مع يوفنتوس (فيديو وصور)

الرياضة

بيرلو يقود رونالدو ورفاقه في أول مران مع يوفنتوس (فيديو وصور)
juventusfcen/twitter
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أشرف أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس الإيطالي، على أول مران له مع "السيدة العجوز" اليوم الاثنين، ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وشارك في المران الجماعي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما غاب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت الذي خضع لعملية جراحية في كتفه، والأرجنتيني باولو ديبالا، حيث واصل الثنائي التأهيل من إصابتيهما.

وتدرب الفريق في مجموعات صغيرة، وفقا للبروتوكول الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التركيز بشكل أساسي على التدريبات البدنية.

ومن المقرر أن يعقد بيرلو، الذي حل بدلا لماوريسيو ساري، أول مؤتمر صحفي له غدا الثلاثاء.

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المصدر: وكالات

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