بيرلو يقود رونالدو ورفاقه في أول مران مع يوفنتوس (فيديو وصور)
أشرف أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس الإيطالي، على أول مران له مع "السيدة العجوز" اليوم الاثنين، ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم الكروي الجديد.
وشارك في المران الجماعي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما غاب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت الذي خضع لعملية جراحية في كتفه، والأرجنتيني باولو ديبالا، حيث واصل الثنائي التأهيل من إصابتيهما.
Officially BACK! 💪⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfcen) August 24, 2020
🗞 https://t.co/gxOsjxfW7l
📸 https://t.co/wMaKgA7SYC#FinoAllaFine#ForzaJuvepic.twitter.com/NPp4TeiFlx
وتدرب الفريق في مجموعات صغيرة، وفقا للبروتوكول الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التركيز بشكل أساسي على التدريبات البدنية.
Thoughts from the first day back, boss?— JuventusFC (@juventusfcen) August 24, 2020
🖥💪 WATCH today's first session of the season ⏯ https://t.co/shjZ516H9Y#FinoAllaFine#ForzaJuvepic.twitter.com/mRFoEQv4Xp
Back on the pitch. Happy to start another black and white season ⚫⚪ #LB19#FinoAllaFinepic.twitter.com/trNcEdHFuB— Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) August 24, 2020
ومن المقرر أن يعقد بيرلو، الذي حل بدلا لماوريسيو ساري، أول مؤتمر صحفي له غدا الثلاثاء.
Welcome back lads! 😃👋— JuventusFC (@juventusfcen) August 24, 2020
📸 https://t.co/wVa3L2BMOr#FinoAllaFine#ForzaJuvepic.twitter.com/vdsYka9EeK
المصدر: وكالات