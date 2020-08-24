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الروسي مدفيديف يبدأ بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في بطولة سينسيناتي للتنس

الرياضة

الروسي مدفيديف يبدأ بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في بطولة سينسيناتي للتنس
Reuters
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بدأ الروسي دانييل مدفيديف بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في بطولة سينسيناتي الأمريكية لكرة المضرب، بفوزه اليوم الاثنين على صاحب الأرض ماركوس غيرون بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن مدفيديف من حسم المباراة لمصلحته، بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-4 و6-4.

وسيواجه مدفيديف في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين دولار، السلوفيني ألياز بيديني الفائز بدوره على الأمريكي تايلور فريتز بمجموعتين نظيفتين بواقع 7-6 و7-5.

وتم نقل بطولة سينسيناتي لتقام في نيويورك على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" بسبب جائحة كورونا.

المصدر: sportbox.ru

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