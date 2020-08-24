الروسي مدفيديف يبدأ بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في بطولة سينسيناتي للتنس

بدأ الروسي دانييل مدفيديف بنجاح حملة الدفاع عن لقبه في بطولة سينسيناتي الأمريكية لكرة المضرب، بفوزه اليوم الاثنين على صاحب الأرض ماركوس غيرون بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن مدفيديف من حسم المباراة لمصلحته، بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-4 و6-4.

Up and running 🏃



Defending champion @DaniilMedwed rolls past Marcos Giron 6-4, 6-4.#CInCyTENNISpic.twitter.com/gm6sHHJFld — ATP Tour (@atptour) August 24, 2020

وسيواجه مدفيديف في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين دولار، السلوفيني ألياز بيديني الفائز بدوره على الأمريكي تايلور فريتز بمجموعتين نظيفتين بواقع 7-6 و7-5.

Relaxed and Ready 🙆‍♂️@DaniilMedwed takes down Giron 6-4, 6-4 to open up his title defense.#CInCyTENNISpic.twitter.com/JhsRDwy3cU — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 24, 2020

وتم نقل بطولة سينسيناتي لتقام في نيويورك على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" بسبب جائحة كورونا.

المصدر: sportbox.ru