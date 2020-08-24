بايرن البطل يعود إلى ميونخ رافعا كأس دوري أبطال أوروبا (صور)

عاد فريق بايرن ميونخ بطل أوروبا إلى مدينته الألمانية اليوم الاثنين وسط غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا، عقب فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري الأبطال أمس الأحد.

وسيحتفل أعضاء النادي البافاري باللقب الأوروبي في حفل خاص بملعب "أليانز أرينا" مساء اليوم على أن يحصلوا بعدها على قسط من الراحة لمدة أسبوعين قبل أن يعاودوا النشاط الكروي في منتصف سبتمبر المقبل.

ووصل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والمسؤولون إلى المطار وهم يرتدون الكمامات وقمصان سوداء كتب عليها "ثلاثية 2020" في إشارة إلى الألقاب الثلاثة التي حصدها هذا الموسم، وهي، دوري الأبطال، الدوري والكأس المحليين، في تكرار لإنجاز عام 2013 بإشراف المدرب يوب هاينكس.

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وكان في استقبال الفريق محافظ ولاية بافاريا ماركوس سودر الذي هنأ الجميع على هذا الإنجاز قبل أن يأخذ الجميع صورة تذكارية.

والتقط كل من القائد وبطل المباراة الحارس مانويل نوير إضافة إلى القائد الثاني توماس مولر طرفا من الكأس ذات الأذنين الكبيرتين، التي رفعاها أيضا كلاهما عام 2013.

ولن تكون هناك احتفالات صاخبة هذا العام مع الجماهير أسوة بكل عام حيث يحتفل الفريق بكؤوس الموسم مع جماهيره في ساحة ماريان بلاتز بسبب التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وغادر بعدها الفريق على متن حافلتين حمراء وبيضاء بلوني النادي نحو الملعب وسط أصوات صافرات الإنذار لسيارات الإطفاء في المطار تحية للإنجاز الذي حققوه.

وسجل الفرنسي كينغسلي كومان لاعب سان جيرمان السابق الهدف الوحيد في اللقاء ليمنح بايرن ميونخ لقبه السادس بعد أعوام 1974، 1975،1976، 2001 و2013.

ويستأنف البايرن نشاطه في 11 سبتمبر أمام دورن المتواضع في الدور الأول من كأس ألمانيا قبل أن يفتتح "البوندسليغا" ضد شالكه بعدها بأسبوع مستهلا مشواره نحو لقب تاسع على التوالي.

المصدر: أ ف ب