محاولة فاشلة لاعتقال رئيس اتحاد كروي سابق متهم بالاستغلال الجنسي للاعبات منتخبه الوطني (صور)

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الاثنين، فشل قواتها الخاصة خلال مداهمة ليلية بالقرب من العاصمة كابول، في القبض على الرئيس السابق للاتحاد المحلي لكرة القدم كرم الدين كريم.

وقال المتحدث باسم محافظ إقليم بانشير منصور عنابي في تصريح لوكالة فرانس برس: "في حوالي الساعة العاشرة مساء من الليلة الماضية، نفذت القوات الأفغانية الخاصة غارة جوية وبرية في بانشير من أجل اعتقال كرم الدين كريم. لكنهم لم يتمكنوا من توقيفه".

وأضاف: "بما أن العملية لم يتم تنسيقها مع السلطات المحلية"، فإن السكان المحليين "قاوموا قوات الأمن، ومنعوها من النجاح في مهمتها".

وأكد نائب محافظ الإقليم محمد أمين صديقي هذه الأنباء.

واتهمت خمس لاعبات في المنتخب الأفغاني كرم الدين بالاعتداء الجنسي عليهن في الفترة بين عامي 2013 و2018.

نام دره پنجشير با نام "جهاد" گره خورده بود و مجاهدانش محترم بودند. اما "كرام الدين كريم" با آن پرونده معروف و شرم آور تعرض و تجاوز جنسي كه جهان را به حيرت انداخت، لكه ننگي براي اين جغرافياي مجاهد پرور بود. امروز حمايت مردم پنجشير از وي، تير خلاصي بر همه "افتخارات جهاد" بود! pic.twitter.com/6HnSA474BO — Jafar Mahdavi (@mahdavi_jafar) August 24, 2020

وكان الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" اتخذ في يونيو 2019، قرار إيقاف كريم مدى الحياة عن مزاولة أي نشاط مرتبط باللعبة بعد اتهامات وجهت إليه ولمسؤولين آخرين في الاتحاد، بالاستغلال الجنسي للاعبات في المنتخب الوطني، كشف عنها للمرة الأولى تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية في أواخر نوفمبر 2018.

وتقدم كريم الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه، باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السوسرية مقرا لها، لكنها المحكمة ثبتت العقوبة المفروضة من قبل "الفيفا"، موضحة أن عقوبة الاتحاد الدولي كانت نتيجة شكاوى لاعبات أفغانيات، اتهمن فيها كريم "بالاستغلال الجنسي في الفترة ما بين العامين 2013-2018".

چي سؤال ساده لوحانه🤔



زمانيکه مجرم آزاد باشد! آيا امنيت جان مردم تأمين است؟



سؤال اصلي اين است که آيا ګرفتاري کرام الدين کريم، مجرم محکوم شده از جانب محکمه، مهم است يا تبصره بالاي موي و ستايل ځلا ځاځي!@zala_zazai https://t.co/pZtqGbTY28 — Zerka.M (@Zerka_M) August 24, 2020

وحسب المحكمة، "أفادت لاعبات من المنتخب الوطني الأفغاني أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي والبدني من كرم الدين كريم. أدلت اللاعبات بشهاداتهن من مكان آمن عبر الهاتف، باستخدام جهاز لتشويش الصوت، لحماية هويتهن".

عجب ملتی !



بخاطر حمایت مردم از کرام الدین کریم رییس اسبق فدراسیون فوتبال کشور که به آزار جنسی دختران ورزشکار متهم است، علمیات بازداشت وی به شکست مواجه شد. pic.twitter.com/ueY6C7NGdW — Maruf Ataiye (@Marufataiye) August 24, 2020

ورأت المحكمة أنه "على عكس فعل الرشوة والتلاعب بنتائج المباريات الذي يضر بنزاهة الرياضة، المخالفات التي ارتكبها كرم الدين كريم تخالف حقوق الانسان الأساسية وتؤذي الكرامة الذهنية والجسدية" للاعبات الشابات.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

واعتبرت أن ما قام به "لم يدمر فقط مسيرتهن، بل تسبب بضرر في حياتهن"، مشددة على ضرورة فرض "أقسى عقوبة" ممكنة بحقه، أي الإيقاف مدى الحياة وغرامة مالية قدرها مليون فرنك سويسري (نحو 1.07 مليون دولار).

ورحب "الفيفا" من جهته بقرار المحكمة، منوها بـ"شجاعة الضحايا اللواتي، وفي ظل ظروف شخصية مريعة في بلادهن، تقدمن وسمحن بتحقيق العدالة".

ونشرت صحيفة "الغارديان" قبل عامين شهادات مفصلة، تتهم فيها إحدى اللاعبات كريم باغتصابها في غرفة نوم سرية قرب مكتبه، قبل أن يقوم بضربها وتهديدها بمسدس.

واتهمت لاعبة أخرى رئيس الاتحاد، المتزوج من امرأتين والأب لـ11 ولدا، بتهديدها بقطع لسانها بعدما رفضت التجاوب مع طلباته الجنسية.

واستندت الصحيفة في تقريرها الى مصادر بارزة مرتبطة بالمنتخب النسائي، للإشارة الى حصول استغلال للاعبات في أفغانستان، وأحيانا في مقر الاتحاد، وأيضا خلال معسكر تدريب أقامه المنتخب في الأردن في شباط 2018.

المصدر: أ ف ب