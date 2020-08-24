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الرئيس الفرنسي يساند باريس سان جيرمان عقب الخسارة

الرياضة

الرئيس الفرنسي يساند باريس سان جيرمان عقب الخسارة
Reuters CHRISTIAN HARTMANN
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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فريق بايرن ميونيخ الألماني لتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما دعم فريق بلاده، باريس سان جيرمان، الذي هزم آمام بايرن بنتيجة1-0.

وغرد الرئيس ماكرون، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "نبارك لنادي بايرن ميونيخ الفوز للمرة السادسة في دوري أبطال أوروبا، ولباريس سان جيرمان لمسيرته الاستثنائية، ستأتي ساعة النصر لكرة القدم الفرنسية".

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وتوج الفريق البافاري باللقب في مواجهة النهائي، الأحد، بفضل هدف لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

 وحقق باريس سان جيرمان، المحتفل بعيده الخمسين، أفضل مشوار له في المسابقة، بالرغم من خسارته النهائي، وذلك بعد بلوغه الدوري نصف النهائي في عام 1995.

وتوّج الفريق الفرنسي بأول ألقابه الأوروبية عام 1996، عندما أحرز لقب بطل كأس الكؤوس على حساب فريق رابيد فيينا النمساوي بهدف وحيد، قبل أن يخسر في نهائي العام التالي أمام برشلونة الإسباني، وبالنتيجة ذاتها.

المصدر: twitter\EmmanuelMacron

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