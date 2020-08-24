بالفيديو.. 148 مشجعا باريسيا في قبضة الشرطة بسبب أعمال الشغب

ألقت شرطة العاصمة الفرنسية باريس القبض على 148 شخصا خلال أعمال شغب اندلعت مساء أمس الأحد بباريس عقب هزيمة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت أحداث الشغب صدامات مع الشرطة حول إستاد "حديقة الأمراء"، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المحتشدين الذين اصطحبوا معهم الألعاب النارية.

وأصيب 16 شرطيا بجروح، وتمت مهاجمة 12 محلا تجاريا، ولحقت الأضرار بحوالي 15 سيارة، وفقا لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

واحتشد حوالي 5 آلاف مشجع، عبروا عن خيبة أملهم لهذه الخسارة، وذلك خلال تجمعهم بالقرب من الإستاد وقصر الإليزيه.

وقامت مجموعات من مثيري الشغب بحرق بعض إطارات السيارات وحطموا النوافذ والمتاجر في شارع الشانزليزيه، وحاول بعضهم شق طريقهم من الشانزليزيه إلى ساحة الجنرال شارل ديغول، ولكن تم منعهم من الوصول إليها من قبل الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع عدة مرات.

Migrants are now looting Paris and live streaming the whole thing as they do it. pic.twitter.com/jpDlhnmKyq — Steve Laws (@SteveLaws19) August 23, 2020

More than 80 arrested as Paris Saint-Germain fans burn cars and fight police on the Champs-Elysees after #UCLfinal defeat to Bayern Munich@NATIONALNEWSDMhttps://t.co/eN7K6Yw71Npic.twitter.com/SBWvXaMdUK — DANIK NATIONAL NEWS DIGITAL MEDIA (@NATIONALNEWSDM) August 24, 2020

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وتم تجاهل إجراءات التباعد الاجتماعي داخل وخارج "بارك دي برانس" بين المشجعين الذين كانوا يأملون في رؤية أول لقب لفريقهم المملوك قطريا، في المسابقة الأهم على الصعيد القاري.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على 404 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات وتجاهلهم للوائح التي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفتحت ساحات الشانزليزيه أمام الجماهير لمدة ساعتين لمتابعة (عبر الشاشات) المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفي منطقة ملعب "Parc des Princes"، قبل أن تندلع الاشتباكات في منطقة الملعب بين الشرطة وبعض مثيري الشغب.

المصدر: وكالات