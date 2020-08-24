"الليغ 1".. موناكو يتعادل مع ريمس في أول مباراة تحت قيادة كوفاتش

استهل موناكو مع مدربه الجديد، الكرواتي نيكو كوفاتش، الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1" بطريقة مثيرة، بعد أن قلب تخلفه أمام ضيفه ريمس 0-2 إلى تعادل 2-2، أمس الأحد.

وفاجأ ريمس، مضيفه بهدفين عبر كل من بولايي ديا، والبلال توريه، في الدقيقتين 5 و21، قبل أن يرد موناكو عبر إكسيل ديازي، وبونوا بادياشيل، في الدقيقتين 45، و55.

وحاول موناكو، الذي فرض سيطرته على الشوط الثاني، الخروج بنقاط الفوز الثلاث، إلا أن مهاجميه لم يحولوا كل الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، ليكتفي فريق الإمارة الفرنسية بذلك، بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2، في أول مباراة له تحت قيادة المدرب كوفاتش.

وكان كوفاتش، الذي أقيل من تدريب بايرن ميونيخ في نوفمبر الفائت، عُين مدربا لموناكو في يوليو الماضي، خلفا للإسباني روبرت مورينو.

المصدر: وكالات